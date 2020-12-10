В Череповце на ул. Годовикова появится бесплатная парковка

Вдоль ул. Годовикова в Череповце обустраивают парковочные места, который будут бесплатными для горожан. Об этом рассказал мэр В. Германов.



Парковка откроется до конца года на перекрестке ул. Ленинградская и ул. Годовикова. Здесь будет работать новое здание суда, а значит, понадобятся места для парковки автомобилей. В противном случае посетители суда будут оставлять свой транспорт в близлежащих дворах, что вызовет недовольство населения. Предполагается, что днем парковой будут пользоваться клиенты суда, вечером – жители микрорайона. Это снизит нагрузку на дворы жилых домов.



Строительство парковки идет полным ходом. Ширина парковки 18 м, длина - 100 м.



Напомним, что Череповец – город небольшой. Здесь почти не бывает проблем с пробками на дорогах, но необходимость в новых парковках была всегда. Сейчас горожане заставляют машинами дворы домов, затрудняя проезд скорой помощи и пожарных бригад в случае необходимости. Вопрос расширения парковочных мест всегда актуален, и власти над ним работают.