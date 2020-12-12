В Мурманской области не будут закрывать рестораны на Новый год

Власти области решили не закрывать на Новый год рестораны благодаря стабильной ситуации с коронавирусом. Также они собираются снять ряд ограничений, о чем заявил глава региона А. Чибис.



Он считает, что люди после длительных ограничений и с учетом наметившихся улучшений должны хорошо отдохнуть. 17 декабря будут открыты кинотеатры, кинозалы, филармония, но при соблюдении требований Роспотребнадзора. Некоторые регионы могут мурманчанам позавидовать, потому что в Санкт-Петербурге закрыли все музеи, театры, рестораны, кинотеатры, и отдыхать людям негде.



После снятия ограничений все учреждения культуры обязаны соблюдать рассадку в залах в шахматном порядке, обеспечить наполняемость до 50%, а между сеансами должен быть интервал 30 минут на уборку и проветривание. Билеты рекомендуется продавать бесконтактным способом.



В Мурманской области вчера выявлено 285 новых заболевших CОVID-19, а всего подтвержденных заболеваний коронавирусной инфекцией - 30571 пациента, из них на лечении 2301человек, умерло 537 человек.