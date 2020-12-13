Жители НАО посетили гостиную-мастерскую «Дом Нового года»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 13.12.2020

Этнокультурный центр округа подготовил обширную программу мастер-классов, на которых можно научиться делать новогодние подарки, сувениры, елочные украшения к новогодним праздникам. Это традиционное мероприятие, которое в этом году прошло дистанционно на странице «Мастерская Экц-НАО» в соцсети «ВКонтакте».

12 декабря состоялся первый мастер-класс по изготовлению бычков из мукосольки. Сегодня всех желающих учили делать фетовые елочного игрушки. 19 и 27 декабря состоятся видео-уроки по изготовлению бычка из текстиля, а 20 декабря –  текстильного снеговика. 26 декабря мастер научит желающих работать с глиной и делать лягушек. Любой мастер-класс будет полезным, и желательно смотреть его мама с детьми.

5-6 декабря были опубликованы фотографии и видеоуроки по созданию сувенирных шерстяных варежек, елочных шариков, козуль.

В рамках мастерской организаторы проведут новогоднюю ярмарку, где можно купить изделия авторской работы профессиональных мастеров. Здесь можно подсмотреть идеи для будущих мастер-классов. 

 





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