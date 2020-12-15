Мурманчанин нашел ошибку на мемориальной доске погибшим сотрудникам ПИНРО

Мурманская область >> Общество >> 15.12.2020

На мемориальной доске, на которой указаны имена сотрудников ПИНРО, погибших во время ВОв, обнаружили ошибку. В фамилии морского биолога есть буква, которой быть не должно. Это заметил мурманчанин А. Бакуменко, который поделился своей находкой в соцсетях.

Бакуменко часто проходит мимо здания ПИНРО на ул. Книповича, и его взгляд цепляется за мемориальную табличку. Первым в списке имеет значится Болдовокий Г. Эта фамилия всегда казалась неправильной, определить ее происхождение, значение было трудно. Потому мурманчанин каждый раз привычно удивлялся, глядя на табличку, но проходил мимо.

Но он все же решил разобраться в происхождении фамилии и предположил, что в ней просто допущена ошибка, а фамилия морского биолога Болдовский.

На сайте ПИНРО он нашел приказ о переходе института на сокращенный штат военного времени. Было решено ликвидировать пост ученого секретаря, который занимал Болдовский Г. В. Его перевели в лабораторию донных рыб. Во время авианалета 1 сентября 1942 г. кандидат наук Г. Болдовский был убит.





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