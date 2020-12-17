Сезон уличного катания на коньках откроется в Нарьян-Маре на этой неделе

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.12.2020

На 18 декабря запланировано открытие катка на стадионе «Лидер». При неблагоприятной погоде открытие перенесут на 19 или 20 декабря. На следующей неделе откроется еще один открытый каток – у спортшколы «Труд» на ул. Губкина, 5Б.

В центре Нарьян-Мара каток «Лидер» будет работать со среды по пятницу в 17:00-21:00, в выходные - с 13:00 до 17:00 и 18:00 до 21:00.

Откроют каток и в п. Искателей у ДЮСШ 23 декабря. Он будет работать в среду-пятницу с 17:00 до 21:00. Расписание в выходные еще не утверждено.

Ледовая площадка в Спортшколе олимпийского резерва «Труд» свою работу не прекращала. Здесь можно покататься на коньках в субботу и воскресенье 17:00-18:00, 18.15-19.15, 19.30-20.30.
Организаторы просят жителей округа соблюдать соцдистанцию, меры безопасности, быть в СИЗ. При посещении катка возможно использование своего инвентаря, но если его нет, можно взять коньки в прокат.

С более подробной информацией о требованиях к катающимся на коньках можно ознакомиться на сайтах организации, которым принадлежат катки.





Рекомендуем по теме:

Новый каток в Кандалакше откроет Ирина Слуцкая

Сезон катков в Череповце стартовал

41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре открылся стадион ДЮЦ «Лидер»

В Костомукше открылся каток с тайгой и северным сиянием


В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей

78 модулей для макулатуры установили в Череповце

Зачем нужны компрессионные чулки для операции

В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи

В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство

Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области

В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета