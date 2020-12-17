Сезон уличного катания на коньках откроется в Нарьян-Маре на этой неделе

На 18 декабря запланировано открытие катка на стадионе «Лидер». При неблагоприятной погоде открытие перенесут на 19 или 20 декабря. На следующей неделе откроется еще один открытый каток – у спортшколы «Труд» на ул. Губкина, 5Б.



В центре Нарьян-Мара каток «Лидер» будет работать со среды по пятницу в 17:00-21:00, в выходные - с 13:00 до 17:00 и 18:00 до 21:00.



Откроют каток и в п. Искателей у ДЮСШ 23 декабря. Он будет работать в среду-пятницу с 17:00 до 21:00. Расписание в выходные еще не утверждено.



Ледовая площадка в Спортшколе олимпийского резерва «Труд» свою работу не прекращала. Здесь можно покататься на коньках в субботу и воскресенье 17:00-18:00, 18.15-19.15, 19.30-20.30.

Организаторы просят жителей округа соблюдать соцдистанцию, меры безопасности, быть в СИЗ. При посещении катка возможно использование своего инвентаря, но если его нет, можно взять коньки в прокат.



С более подробной информацией о требованиях к катающимся на коньках можно ознакомиться на сайтах организации, которым принадлежат катки.