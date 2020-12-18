В 2020 г. из Череповца вывезли рекордное количество бесхозных автомобилей

В городе на штрафстоянку отправляются десятки машин. Основная причина – парковка в неположенном месте и перекрытие дороги машинам, очищающим улицы от снега. Многие эвакуированные машины без задних фонарей, номерного знака и стоят не менее полугода.

Обычно, если автомобиль мешает проезду, его машину увозят на штрафстоянку, а хозяина, которого находят по номерным знакам, уведомляют об этом.



Со штрафстоянки машину можно забрать, заплатив «Спецавтотрансу» 2181 руб. Это затраты компании на эвакуацию.

В 2020 г. в Череповце выявлено 93 брошенных машины. 61 автомобиль собственники убрали (45 – с муниципальной земли, 16 – у многоквартирных домов), 32 были эвакуированы на спецстоянку. Сейчас на стоянке 30 брошенных машин, и если владельцы их не заберут, каждую машину оценят, материалы направят в суд на признание машин бесхозными. Суды выносят обычно положительное решение, а хозяева авто на заседания не приходят или приходят и подтверждают отказ от машины. В любом случае одна брошенная машина приводит к массе неприятностей.