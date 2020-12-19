В Сыктывкаре прошла ежегодная городская конференция коми народа

Республика Коми >> Общество >> 19.12.2020

В столице Коми прошло заседание коми народа, на котором присутствовало 50 делегатов. Мероприятие прошло в Доме дружбы народов Коми. Его в этом году решили провести в смешанном формате, поэтому часть гостей приехали в Сыктывкар, и 200 участников и гостей присоединились конференции в режиме видеоконференции. Очные участники придерживались социального дистанцирования во время рассадки, были в масках и перчатках. Мероприятие продлилось всего несколько часов, которые спикеры использовали для сжатых докладов.

В ней приняли участие представители исполнительной, законодательной власти Коми, горадминистрации, Совета Сыктывкара. Главным докладом стал отчет о работе горадминистрации Сыктывкара по выполнению резолюции горконференции коми народа в 2019 г. Доклад представила Е. Семейкина, вице-мэр столицы Коми. Глава Центра инновационных языковых технологий М. Федина рассказала о работе в 2019 г. Сыктывкарского представительства "Коми войтыр". Также были озвучены текущие задачи коми народа и планы на 2021 г.





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