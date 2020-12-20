Скалы в Карелии очистили от надписей за 4 млн руб.

Республика Карелия >> Общество >> 20.12.2020

Очистительные работы проводились от границы Ленобласти до Лахденпохьи, трассе Лахденпохья – Пряжа и вдоль дороги Пряжа - Медвежьегорск.

Частный предприниматель А. Зинкин закончил очищать от надписей скалы вдоль карельских трасс. Очищено 30 тыс. кв. м площади. Работы проводились на нескольких участках. Сложность была в том, что в работе использовались только спецсредства. Работы завершены и приняты.
Напомним, что автор проекта «Долина зайцев» С. Гапанович обратился с идеей очистить скалы вдоль трасс от надписей, стало понятно, что это нужно. «Художества» от туристов и вандалов оставлялись на протяжении десятилетий. Были выделены средства, и за 2 месяца победитель тендера очистил 30 тыс. кв. м скал.

Теперь для сохранения скальных поверхностей в чистоте, устанавливаются камеры видеонаблюдения. Но это не поможет уберечь скалы от вредителей, а лишь поможет найти вандалов. Глава Карелии А. Парфенчиков надеется, что люди станут более ответственными, а наличие камер остановит их, если возникнет желание что-то написать.





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