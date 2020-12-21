Гулять в Новый год нужно по по-поморски

Архангельская область >> Общество >> 21.12.2020

В оперштабе по противодействию коронавирусу в Архангельской области рассказали, как безопасно праздновать Новый год с минимальным риском заразиться инфекцией.

В регионе ограничены массовые мероприятия, а прогулки вокруг елки не запрещены. Нужно гулять малыми группами, к посторонним людям не подходить, не пытаться пить из одних бутылок или стаканов, не обниматься. Не стоит «обмениваться» коронавирусом, ОРВИ, гриппом. Никто людей штрафовать за желание прогуляться у елки не будет. Гулять на свежем воздухе полезно, но обособлено от незнакомцев.

Также не рекомендуется злоупотреблять спиртосодержащими напитками, эффект от которых снижает бдительность, приводит к переохлаждению и мн. др.

Маски снимать не рекомендуется, так как в регионе действует режим их обязательного использования, который на праздники никто не отменяет. По поводу перчаток все гораздо проще, поскольку в морозы все люди надевают варежки или перчатки. После прихода домой их нужно стирать или обрабатывать дезинфицирующими средствами.





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