Гулять в Новый год нужно по по-поморски

В оперштабе по противодействию коронавирусу в Архангельской области рассказали, как безопасно праздновать Новый год с минимальным риском заразиться инфекцией.



В регионе ограничены массовые мероприятия, а прогулки вокруг елки не запрещены. Нужно гулять малыми группами, к посторонним людям не подходить, не пытаться пить из одних бутылок или стаканов, не обниматься. Не стоит «обмениваться» коронавирусом, ОРВИ, гриппом. Никто людей штрафовать за желание прогуляться у елки не будет. Гулять на свежем воздухе полезно, но обособлено от незнакомцев.



Также не рекомендуется злоупотреблять спиртосодержащими напитками, эффект от которых снижает бдительность, приводит к переохлаждению и мн. др.



Маски снимать не рекомендуется, так как в регионе действует режим их обязательного использования, который на праздники никто не отменяет. По поводу перчаток все гораздо проще, поскольку в морозы все люди надевают варежки или перчатки. После прихода домой их нужно стирать или обрабатывать дезинфицирующими средствами.