500-летие Сийского монастыря отметят колокольным фестивалем

Главное событие юбилея - получение колокола Благовеста - ключевого голоса обители. Возрождение традиции сийских колокольных звонов - заслуга члена совета директоров АЦБК В. Крупчака - мецената проекта просветительского возрождения монастыря.



Замминистра культуры Архангельской области И. Репневский рассказал, что ни один музей, библиотека Поморья в стороне от события не остались. В Архангельске состоялись выставки артефактов из монастыря, в Санкт-Петербурге - всероссийская научная конференция.



Также важным событием стал выпуск детского жития преподобного А. Сийского. Для детей его изложила монахиня Е. Пащенко, иллюстрации создал самодеятельный художник с инвалидностью И. Неумоева. Эти книги распределят между детскими библиотеками городов и сел Архангельской области.



Напомним, Сийский монастырь был открыт в 1992 г., хотя свою историю он ведет с 15 века. Наместник Свято-Троицкого Антонио-Сийского монастыря игумен Феодосий рассказал, что первые упоминания о монастыре дают возможность предположить, что ему уже 500 лет.