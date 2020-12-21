500-летие Сийского монастыря отметят колокольным фестивалем

Архангельская область >> Общество >> 21.12.2020

Главное событие юбилея - получение колокола Благовеста - ключевого голоса обители. Возрождение традиции сийских колокольных звонов - заслуга члена совета директоров АЦБК В. Крупчака - мецената проекта просветительского возрождения монастыря.

Замминистра культуры Архангельской области И. Репневский рассказал, что ни один музей, библиотека Поморья в стороне от события не остались. В Архангельске состоялись выставки артефактов из монастыря, в Санкт-Петербурге - всероссийская научная конференция.

Также важным событием стал выпуск детского жития преподобного А. Сийского. Для детей его изложила монахиня Е. Пащенко, иллюстрации создал самодеятельный художник с инвалидностью И. Неумоева. Эти книги распределят между детскими библиотеками городов и сел Архангельской области.

Напомним, Сийский монастырь был открыт в 1992 г., хотя свою историю он ведет с 15 века. Наместник Свято-Троицкого Антонио-Сийского монастыря игумен Феодосий рассказал, что первые упоминания о монастыре дают возможность предположить, что ему уже 500 лет.





Рекомендуем по теме:

В Сийском монастыре прошел педагогический семинар

В Архангельске обнаружили останки фундамента древнего Михайло-Архангельского монастыря

Под Череповцом пройдут традиционные Леушинские стояния

Соловецкий Морской музей отметил 10-летие

Мужской монастырь XIII в на о. Каменном возобновит работу

В Вологодской области пытаются найти хозяина бесхозного монастыря


Зачем нужны компрессионные чулки для операции

В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство

Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области

В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса

За талантливой молодежью Череповца закрепили наставников

Празднование свадьбы прервали из-за нарушения антиковидных мер

Арбитражный суд вынес решение по пристройке «Невский пассаж»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета