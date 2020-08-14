А. Кержаков побывал в Мурманской области



Лучший футболист-бомбардир в истории футбола России Александр Кержаков оказался не силен в географии. Звезда футбола выкладывал в соцстеях фотографии с просторов Мурманской области, пописывая их как Соединенные Штаты.



Под фотографией из Ловозеро он сделал геометру «Аляска». Здесь футболист играл с хаски, катался в пряжках на ездовых собаках, ждал северного сияния, катался на оленях. В итоге в сториз Кержаков написал «На Питер!», заявляя о вовращении домой.



Поклонники в недоумении, либо у футболиста очень специфический юмор, либо он пожелал желаемое выдать за действительное. Несмотря на то, что все северные регионы похожи обилием снега, оленей и ездовыми собаками, Кержаков путешествовал по Кольскому полуострову. Он сравнил Териберку с Аризоной, и сделала вывод, что в русском языке слишком мало слов для восхищения, чтобы передать красоту северного сияния, но для этого есть ненормативная лексика. А его он предположил, что точно описать словами северное сияние сможет только музыкант Сергей Шнуров.