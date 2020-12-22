В Ковдоре установили бюст Николаю II

Мурманская область >> Общество >> 22.12.2020

У Свято-Успенского храма в Ковдоре установили бюст императору Николаю II Романову. Этот памятник открыт в день памяти Н. Чудотворца.
Автором бронзового бюста стала мастерская «Аллея Русской славы». Участники проекта сделали памятник бесплатно и передали его в дар храму.

Напомним, что ранее жители Ковдора планировали собирать деньги на постамент для бюста Николаю II, для чего нужно было 70 тыс. руб. Эта сумма была собрана, причем силами не только жителей Ковдора и Мурманской области, а всей России.

Бюст царю был сделан бесплатно, но заниматься установкой, в том числе поиском постамента пришлось самому храму.

Напомним, что активисты местного движения «Царский крест» стали инициаторами создания и установки памятника. Сейчас во многих российских городах наблюдается тенденция установки памятников Николаю Второму вместо памятникам коммунистическим лидерам. Но часто дальше идеи дело не идет. Но в Ковдоре идея была озвучена, деньги собраны, а бюст установлен.
Ранее в Ловозере установили памятник воинам-оленеводам.





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