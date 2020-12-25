Новогодняя ретро-"Волга" доставит 3000 писем из Москвы Деду Морозу в Великий Устюг

Волонтеры фонда "Путь детства" пятый год проводят праздничную новогоднюю акцию. Они занимаются доставкой писем Деду Морозу из детдомов Москвы и Подмосковья на новогодней "Волге". Автомобиль по-новогоднему украшен, сияет огнями и вызывает у всех живой интерес. Кроме того, своим внешним видом, он делает благоверную акцию узнаваемой и популяризирует волонтерское движение. С каждым годом к нему присоединяются новые люди, которые хотят дарить детям счастье и видеть их улыбки.



В 2020 году волонтеры собрали более 3 тысячи писем, и в ночь с 24 на 25 декабря проедут 1200 км, чтобы доставить всю эту почту Деду Морозу в Великий Устюг. Необычная машина вызывает интерес у всех, кто ее видит. Часто ее останавливают сотрудники полиции, чтобы рассмотреть поближе и сфотографировать, но потом быстро отпускают с пожеланиями счастливого пути.



Благотворительный фонд "Путь детства" делает доброе дело и гарантирует, что все письма дойдут до адресата. Но гарантировать исполнения всех желаний детей они не могут.