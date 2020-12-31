В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 31.12.2020

ДК «Арктика» подготовил праздничную программу «С Новым годом, Нарьян-Мар!». Она по традиции состоится на главной площади сегодня в 01.00. Народные гуляния продлятся до 03.00 при соблюдении требований Роспотребнадзора. Ночью движение транспорта по ул. Выучейского ограничат.

Гостями праздника будут Дед Мороз, Снегурочка, которые проведут развлекательный интерактив. Также в программе концерта выступления вокалистов и артистов ДК «Арктика», танцевальной группы Show Time, студии современного танца Liberty.

Также насыщенная программа ждет жителей п. Искателей, где запланирована двухчасовая культурно-развлекательная программа в режиме нон-стоп на площади. Концерт организует клуб «Созвездие». Начало в 01.00. До утра мало кто по морозу выдержит, поэтому 2 часа - это достаточно.

Ночью будет морозно, поэтому горожан просят одеться как можно теплее. По традиции люди приходят на площадь не только петь и танцевать, они приносят с собой еду и алкогольные напитки, поэтому будет усилено патрулирование до утра 1 января.





Рекомендуем по теме:

Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни

Новогодние мероприятия на площади Марад’сей в Нарьян-Маре состоятся

Новый год в центре Нарьян-Мара встретили 1,5 тыс. человек

"Ночь искусств" в НАО посетили 3 тыс. человек

Новогодние торжества в Нарьян-Маре оплатит "ЛУКОЙЛ"

В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров


Правительство поддержит создание газохимического кластера в ЯНАО

Мэрия Череповца вновь выставила на торги базу отдыха в Костяевке

В компании «Лактис» из-за отсутствия кормов коровы умирают от голода

В школах НАО проводятся «Зарницы»

В рамках нацпроекта «Демография» на ул. Орликовой строят детсад на 80 мест

В Североморске открыли новый инфекционный госпиталь

Рядом с Беломорскими петроглифами появится туристический центр с гостиницей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета