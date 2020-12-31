В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

ДК «Арктика» подготовил праздничную программу «С Новым годом, Нарьян-Мар!». Она по традиции состоится на главной площади сегодня в 01.00. Народные гуляния продлятся до 03.00 при соблюдении требований Роспотребнадзора. Ночью движение транспорта по ул. Выучейского ограничат.



Гостями праздника будут Дед Мороз, Снегурочка, которые проведут развлекательный интерактив. Также в программе концерта выступления вокалистов и артистов ДК «Арктика», танцевальной группы Show Time, студии современного танца Liberty.



Также насыщенная программа ждет жителей п. Искателей, где запланирована двухчасовая культурно-развлекательная программа в режиме нон-стоп на площади. Концерт организует клуб «Созвездие». Начало в 01.00. До утра мало кто по морозу выдержит, поэтому 2 часа - это достаточно.



Ночью будет морозно, поэтому горожан просят одеться как можно теплее. По традиции люди приходят на площадь не только петь и танцевать, они приносят с собой еду и алкогольные напитки, поэтому будет усилено патрулирование до утра 1 января.