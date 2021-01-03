Освещение вдоль лыжной трассы появилось в Североморске

По просьбе горожан на ул. Восточная установили освещение вдоль всей лыжной трассы. Это 38 опор с бетонным основанием. Яркий свет светодиодных ламп позволяет комфортно кататься в темное время.



Проект обошелся городскому правительству в 3,5 млн руб., из которых 2 млн руб. были выделены из областного бюджета. Работы проводились по программе формирования комфортной городской среды в Мурманской области.



Напомним, что ранее освещение на трассе было, но его было не достаточно для полноценного катания вечером, а учитывая, что темно зимой в Североморске почти всегда, эксплуатация трассы была ограниченной. Как показала практика, по программе благоустройства можно улучшать освещение не только городских улиц, но и лыжных трасс, тем более, что они находятся в городской зоне.



Также зажгли новые фонари на лыжной трассе в Ловозере.



В регионе стартовал горнолыжный сезон. В этом году везде введены ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса. Люди соблюдают социальную дистанцию и носят медмаски.