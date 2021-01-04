Правительство Коми скорректировало прогноз по демографии

По самому пессимистическому сценарию в Коми к 2023 г. останется 788,2 тыс. человек, а по самому реалистичному — 790,1 тыс. В республике принята стратегия социально-экономического развития до 2035 г., но ежегодно правительство обновляет прогнозы, опираясь на ситуацию.



Последний раз прогноз утвержден в сентябре 2020 г. Но в декабре правительство пересмотрело часть показателей, в том числе демографических.



В сентябре прогнозировалась среднегодовая численность населения 815,7 тыс. человек, сейчас прогноз улучили до 816,9 тыс.



Но ухудшена численность населения. Ранее предполагалось, что на январь 2021 г. в республике будет 810,8 тыс. человек, но в результате оказалось 809,8 тыс. Из-за пандемии миграция в республике замедлилась, а отток населения сократился.



Миграционный отток будет нарастать. Если ранее предполагалось, что из-за миграции Коми будет терять по 7,5 тыс. человек, то сейчас говорят о 8,5 тыс. человек. Люди уезжают из-за сложных климатических условий, условий жизни, социальной и транспортной инфраструктуры.

В пошлом году коэффициент рождаемости оказался ниже уровня 2019 г.