Правительство Коми скорректировало прогноз по демографии

Республика Коми >> Общество >> 04.01.2021

По самому пессимистическому сценарию в Коми к 2023 г. останется 788,2 тыс. человек, а по самому реалистичному — 790,1 тыс. В республике принята стратегия социально-экономического развития до 2035 г., но ежегодно правительство обновляет прогнозы, опираясь на ситуацию.

Последний раз прогноз утвержден в сентябре 2020 г. Но в декабре правительство пересмотрело часть показателей, в том числе демографических.

В сентябре прогнозировалась среднегодовая численность населения 815,7 тыс. человек, сейчас прогноз улучили до 816,9 тыс.

Но ухудшена численность населения. Ранее предполагалось, что на январь 2021 г. в республике будет 810,8 тыс. человек, но в результате оказалось 809,8 тыс. Из-за пандемии миграция в республике замедлилась, а отток населения сократился.

Миграционный отток будет нарастать. Если ранее предполагалось, что из-за миграции Коми будет терять по 7,5 тыс. человек, то сейчас говорят о 8,5 тыс. человек. Люди уезжают из-за сложных климатических условий, условий жизни, социальной и транспортной инфраструктуры.
В пошлом году коэффициент рождаемости оказался ниже уровня 2019 г.





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