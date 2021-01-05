В Архангельске запущена ледовая переправа на Кегостров

Архангельская область >> Общество >> 05.01.2021

В эксплуатацию сдана еще одна пешеходная ледовая переправа, которая связывает центр Архангельска с островом Кего. Ее длина 2,5 км. Со стороны материка дорога начинается у створа Пур-Наволок. На ее протяжении установлены 75 опор для наружного освещения. Работает переправа круглосуточно. На обустройство ледовой дороги израсходовано 2,15 млн руб.

Скоро планируется запуск еще 3-х переправ в Маймаксанском округе: «Экономия - Реушеньга», «22 лесозавод – 23 лесозавод» и «14 лесозавод – п. Маймаксанский лесной порт».

До этого в городе начали работу переправы в Маймаксанском округе - пешеходная «24 лесозавод - 26 лесозавод», и в Соломбальском округе - между Соломбалой и Хабаркой.
Напомним, что ледовые переправы, пешеходные и автомобильные, открываются по мере того, как водоемы покрываются достаточно толстым слоем льда, соответствующим установленным нормативам. Каждый день специалисты контролируют толщину льда в нескольких точках по маршруту дорог и разрешают или не разрешают использование зимников.





Рекомендуем по теме:

Мэр Сыктывкара не смогла попасть в поликлинику

Ледокол "Капитан Драницын" закончил работу и идет в порт приписки

Славянская фольклорная ассамблея начала работу в Ненецком округе

В Маймаксанском округе организуют ледовые переправы за 5 млн руб.

В Нарьян-Маре налаживают работу зимников

Соломенскому лесозаводу нужны инвестиции в размере 1 млрд руб.


Мурманская митрополия заключит соглашение о сотрудничестве с Минобразования Мурманской области

Может ли казино Дрифт влиять на выигрыши?

В Вологде прошел форум «Российский лес»

Депутат внес спорную поправку в Конституцию Карелии

Сенатор от Коми и Госсовет выступают за особый налоговый режим для Яреги

Бездепозитные игровые автоматы в ярком заведении Play Fortuna

Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета