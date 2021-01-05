В Архангельске запущена ледовая переправа на Кегостров

В эксплуатацию сдана еще одна пешеходная ледовая переправа, которая связывает центр Архангельска с островом Кего. Ее длина 2,5 км. Со стороны материка дорога начинается у створа Пур-Наволок. На ее протяжении установлены 75 опор для наружного освещения. Работает переправа круглосуточно. На обустройство ледовой дороги израсходовано 2,15 млн руб.



Скоро планируется запуск еще 3-х переправ в Маймаксанском округе: «Экономия - Реушеньга», «22 лесозавод – 23 лесозавод» и «14 лесозавод – п. Маймаксанский лесной порт».



До этого в городе начали работу переправы в Маймаксанском округе - пешеходная «24 лесозавод - 26 лесозавод», и в Соломбальском округе - между Соломбалой и Хабаркой.

Напомним, что ледовые переправы, пешеходные и автомобильные, открываются по мере того, как водоемы покрываются достаточно толстым слоем льда, соответствующим установленным нормативам. Каждый день специалисты контролируют толщину льда в нескольких точках по маршруту дорог и разрешают или не разрешают использование зимников.