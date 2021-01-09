8 января наступил 100-летний юбилей Республики Коми

Республика Коми >> Общество >> 09.01.2021

Официальный День республики празднуют в Коми 22 августа, но именно 8 января 1921 г. в Усть-Сысольске прошел Первый Всезырянский съезд коммунистов. На нем председатель представительства Коми при Наркомнаце РСФСР Д. Батиев предложил создание Советской социалистической республики Коми в составе РСФСР. И процесс создания национально-территориального образования закончился 22 августа принятием Декрета ВЦИК «Об автономной области Коми». Этот день вот уже 100 лет считается Днем образования Республики Коми.
Этот год для Коми юбилейный, поэтому запланировано проведение праздничных мероприятий, акций, а для празднования разработана целая концепция.

Справка. В 1936 г. Коми автономная область преобразована в Коми АССР. В 1937 г. была принята первая Конституция автономии, в 1938 г. – состоялись выборы в Верховный Совет АССР. С 1920 по 1930 гг. впервые в истории созданы национальная печать, школа, литература, наука, профессиональное искусство, а в 1932 г. открыт Коми государственный пединститут – первое высшее учебное заведение в регионе.





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