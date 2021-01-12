Новый зимник открыт в НАО

Глава Департамента строительства и транспорта НАО П. Масюков сообщил, что специалисты «Централизованного стройзаказчика» приняли работы по обустройству зимника. С сегодняшнего дня он открыт для всех видов транспорта.



Длина зимника Нарьян-Мар – Тельвиска - 5,7 км. Он проходит по территории, отведенной для строительство дороги из Нарьян-Мара в Тельвиску. Также на зимнике есть 120-метровая переправа через Казенную Виску. Здесь действует всего одна полоса движения, а транспорт пропускают поочередно с разных направлений.



Устройством зимника Нарьян-Мар – Тельвиска занимался компания «Автомаркет», которой теперь предстоит сдержать дорогу до ее закрытия. С компанией договор заключен в 2019 г. по итогам тендера. Длительность договора – 2 года, стоимостью - 11,8 млн руб. Срок контракта истекает в апреле 2021 г. В это время лед на переправе уже станет тонким, передвигаться на транспорте по нему будет нельзя, а зимник придется закрыть.



Напомним, что территория НАО труднодоступна, и только зимой ситуация улучшается благодаря зимникам.