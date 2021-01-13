Микрорайон Советский в Воркуте отключили от коммуникаций

Административно относящийся к Воркуте поселок в декабре остался без последних жителей. Его отключили от подачи энергоресурсов в целях экономии. В прошлом году на эти цели муниципалитету выделили 35 млн рублей.



Поселок недалеко от шахты Юнь-Яга появился в 1954 году. Численность его населения достигала 6-7 тысяч человек. В 1990-е годы шахта закрылась, и жители начали покидать Советский. К концу прошлого года в нем оставались не более 50 человек.



Владельцы квартир в подобных городах и поселках пытаются избавиться от своей недвижимости по минимальным ценам для ускорения процесса расселения. Зачастую недвижимость без долгов переходит в собственность муниципалитета, так как граждане не хотят нести обременительные коммунальные расходы.



Закрытие стремительно пустеющих поселков осуществляется по плану – последние 5 лет в Воркуте продолжается уплотнение жилого фонда. После того, как в многоквартирных домах остается 5-10 жителей, их становится невыгодно поддерживать в нормальном состоянии. Поэтому остающихся жильцов переселяют в другие дома.