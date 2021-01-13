Микрорайон Советский в Воркуте отключили от коммуникаций

Республика Коми >> Общество >> 13.01.2021

Административно относящийся к Воркуте поселок в декабре остался без последних жителей. Его отключили от подачи энергоресурсов в целях экономии. В прошлом году на эти цели муниципалитету выделили 35 млн рублей.

Поселок недалеко от шахты Юнь-Яга появился в 1954 году. Численность его населения достигала 6-7 тысяч человек. В 1990-е годы шахта закрылась, и жители начали покидать Советский. К концу прошлого года в нем оставались не более 50 человек.

Владельцы квартир в подобных городах и поселках пытаются избавиться от своей недвижимости по минимальным ценам для ускорения процесса расселения. Зачастую недвижимость без долгов переходит в собственность муниципалитета, так как граждане не хотят нести обременительные коммунальные расходы.

Закрытие стремительно пустеющих поселков осуществляется по плану – последние 5 лет в Воркуте продолжается уплотнение жилого фонда. После того, как в многоквартирных домах остается 5-10 жителей, их становится невыгодно поддерживать в нормальном состоянии. Поэтому остающихся жильцов переселяют в другие дома.





Рекомендуем по теме:

Налоговая задолженность за 2 года в Карелии снижена на 1 млрд руб.

Отток населения из Карелии резко сократился

В Сегеже уже год не могут найти пристанище жители аварийного жилья

В Воркуте выводят из эксплуатации полупустые дома

"Красный чум" выехал в отдаленный поселок Каратайка

Воркута нуждается в новых шахтах


В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей

Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни

«Segezha Group» готова инвестировать в карельский лесопромышленный комплекс 107 млрд рублей

Правительство Карелии будет совместно со «Сбербанком» развивать цифровые сервисы

В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры

Чем может удивить туриста Архангельская область?
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета