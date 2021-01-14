В Вологодской области похолодало до -50 градусов

Пришедшие в регион морозы пока трудно назвать самыми лютыми, по сравнению с 1940 г., 1987 г. и 2017 г.



Ведущий синоптик Вологодского ЦГМС О. Рыкованова рассказала, что самые сильные морозы были на Вологодчине в 1940 г., когда в Устюжне зафиксировали абсолютный рекорд -50,2 градуса. В области его пока не побили, а в связи со всемирным потеплением, этого может никогда не случиться.



В Вологде в 1940 г. температура опустилась до -47,1 градуса, что рекорд.



В 1987 г. на Вологодчине стояли морозы до -47 градусов, в 2017 г. - до -41 градуса. В такую погоду обычно вводятся ограничение на нахождение на свежем воздухе. Дети не ходят в школу, закрыта торговля на открытых торговых точках, не повадятся развлекательные мероприятия под открытым небом.



Жители Вологодской области привыкли к постоянному холоду зимой, поэтому сильные морозы их не пугают. Сейчас самый сильный мороз зарегистрирован в Вологде -34 градуса днем и -36 градусов ночью. Горожан просят, по возможности, не выезжать за город на личных авто.