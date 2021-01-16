В Сыктывкарском доме ребенка появилась соляная комната

Республика Карелия >> Общество >> 16.01.2021

В Сыктывкарском спецдоме ребенка оборудовали галокамеру, которая круглый год сможет оздоравливать малышей со слабым иммунитетом, подверженным частым простудам и другим заболеваниям. Проект удалось реализовать при финподдержке Коми ПАО "Т Плюс".

Стены соляной комнаты украшены объемными декоративными конструкциями и цветной подсветкой. Эта комната будет альтернативой выездам на юг и в санатории, что важно в неблагоприятной эпидобстановке.

Польза галокамеры в особенном микроклимате, создаваемом галогенератором, распыленными мельчайшими частицами соли. Эти пары благоприятно влияют на иммунитете, органы дыхания, улучшают самочувствие, сон, настроение и снимают нервное напряжение.

Главврач учреждения С. Захарова рассказала, что "Т Плюс" регулярно помогает Сыктывкарскому дому ребенка. Для детей приобретаются пеленки, подгузники, игрушки, ортопедическая обувь, игровая мебель, а в 2018 г. компания выделила деньги на закупку реабилитационного оборудования.

Сейчас в Доме ребенка живут дети до 4 лет, изъятые из семей, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. 90% детей имеют проблемы со здоровьем, и их надо решать.





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