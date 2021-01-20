С новым терминалом аэропорта Мурманска пассажиров будет в 2 раза больше
Новый терминал аэропорта Мурманска будет обслуживать в час не 200, а 400 пассажиров. После строительства прогнозируемая пропускная годовая способность сектора внутренних линий - 1 млн человек.
Максимальное количество вылетов/прилетов в час пик с 1,2 увеличится до 3 по каждой операции. 2 стоянки самолетов оборудуют телескопическими трапами.
После строительства нового терминала нужно будет реконструировать действующее здание, которое используют для обслуживания международных рейсов.
Райадминистрация Кольского района рассказала о старте общественных обсуждений по вопросам реконструкции аэропорта. Свое мнение можно высказать до 16 марта.
Техзадание на оценку влияния на окружающую среду, а также опросные листы разместят на сайте администрации Кольского района и компании «ЭСГ ПИР».
Региональные власти просят федерацию помочь с реконструкцией взлетки воздушной гавани.
Ранее в аэропорту Мурманска открыли парковку, а Привокзальную площадь разделили на 2 зоны – для краткосрочного и для долгосрочного паркинга.
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