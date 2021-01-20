3,5 тыс. жителей Мурманской области окунулись в праздник Крещения
19 января православные отметили Крещение. Встречать его начали в Крещенский сочельник. Прошли литургии в храмах и церемония освещения воды. После этого священники освятили купели, и можно было совершать омовения.
В Мурманской области было 13 купелей, в которые окунулись 3472 человека. Их безопасность обеспечивали 187 сотрудников Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, 64 сотрудника МЧС. Купания обошлись без происшествий. Медицинская помощь также никому не понадобилась, что говорит о том, что к народному обряду мурманчане готовились серьезно.
В Мурманске люди купались на Семеновском озере, куда протоиерей В. Семенов 3 раза погружал крест, а после окропил водой всех, кто был у проруби. Мероприятие проводилось по антикоронавирусному регламенту: женщинам пришлось переодеваться в домике для моржей, мужчинам – в палатках. Также нужно было придерживаться соцдистанции и не стоять большими группами.
Сейчас все купели закрыты, хотя в некоторых городах России в них можно купать и сегодня, и завтра.
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