В Едином волонтерском Центре Мурманска открыли раздел "Хочу стать волонтером!"

Мурманская область >> Общество >> 28.01.2021

Портал «Наш Север» зарекомендовал себя как эффективный и удобный сервис. С его помощью северяне могут эффективно взаимодействовать с властью, влиять на развитие города, региона. Об этом рассказал глава Единого волонтерского центра Е. Чибис. - "Хочу стать волонтером!" – новый раздел портала, созданный для того, чтобы структурировать информацию о волонтерах региона и понимать, сколько человек занимается волонтерством, сколько готовы присоединиться к добровольческой деятельности.

Если человек хочет присоединиться с проекты, нужно авторизоваться на портале, заполнить анкету. Приветствуется краткое резюме. Также надо рассказать о том, есть ли опыт волонтерской работы.

В новом разделе можно узнать, какие волонтерские акции проводятся, на какие из них нужны помощники, чем они будут заниматься, что требуется от человека. Это интересно не только тем, кто уже задействован в волонтерстве, но и тем, кто думает, чем заняться в свободное время. Это должно популяризировать направление, привлечь новых волонтеров.





Рекомендуем по теме:

Глава Мурманской области встретился с волонтерами Заполярья

На форуме в Санкт-Петербурге Ненецкий округ представят сотрудники Ресурсного центра добровольчества НАО

«Дед Мороз в каждый дом» запущен в Мурманске

В сельских школах НАО проведут цикл классных часов "Развитие добровольчества в НАО"

Добровольцы Коми участвуют в федеральном конкурсе соцпроектов

В Коми учредят знак отличия "За вклад в развитие добровольчества"


«Segezha Group» готова инвестировать в карельский лесопромышленный комплекс 107 млрд рублей

В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей

Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни

Чем может удивить туриста Архангельская область?

В 2020 г. Устьянский район продолжил обновлять учреждения культуры

«Норильский никель» закрывает плавильный цех «Кольской ГМК» в Мурманской области
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета