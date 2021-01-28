В Едином волонтерском Центре Мурманска открыли раздел "Хочу стать волонтером!"
Портал «Наш Север» зарекомендовал себя как эффективный и удобный сервис. С его помощью северяне могут эффективно взаимодействовать с властью, влиять на развитие города, региона. Об этом рассказал глава Единого волонтерского центра Е. Чибис. - "Хочу стать волонтером!" – новый раздел портала, созданный для того, чтобы структурировать информацию о волонтерах региона и понимать, сколько человек занимается волонтерством, сколько готовы присоединиться к добровольческой деятельности.
Если человек хочет присоединиться с проекты, нужно авторизоваться на портале, заполнить анкету. Приветствуется краткое резюме. Также надо рассказать о том, есть ли опыт волонтерской работы.
В новом разделе можно узнать, какие волонтерские акции проводятся, на какие из них нужны помощники, чем они будут заниматься, что требуется от человека. Это интересно не только тем, кто уже задействован в волонтерстве, но и тем, кто думает, чем заняться в свободное время. Это должно популяризировать направление, привлечь новых волонтеров.
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