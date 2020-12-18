На Гритинской горке в Череповце оборудовали линии светодиодного освещения

Вологодская область >> Общество >> 30.01.2021

Раньше на Гритинской горе кататься в темное время суток было небезопасно. Сейчас трассу освещают 27 светодиодных ламп, которые будут работать до последнего катающегося. Об этом рассказал мэр Череповца В. Германов.

Сейчас на Гритинской горе 2 подъемника. Эти склоны обустроены для любителей экстрима и для ватрушечников. Для тюбинга выделено 3 трассы: 2 маленьких и основной спуски. Есть здесь и учебный склон для сноубордистов-новичков, который находится в стороне парковки.
Теперь кататься с горки можно заниматься не только в светлое время.

Линию светодиодного освещения провели компании «Эпицентр» и «Техносвет групп». Работа светодиодов не зависит от режима работы наружного освещения в городе.

Прокат инвентаря на Гритинской горке в будние работает до 21:00, поэтому после этого свет, скорее всего, будут отключать.

В 2021 г. в Череповце впервые открыта бесплатная секция по сноубордингу. Уроки проводят для детей в спортшколе №4. Их также учат кататься на лыжах. К занятиям могут присоединиться дети с ограниченными возможностями. Тренировки для них проходит в рамках проекта «Лыжи мечты».





Рекомендуем по теме:

Освещение вдоль лыжной трассы появилось в Североморске

В Череповце на ул. Годовикова появится бесплатная парковка

Лыжные трассы в "Саломатах" взяты под особый контроль

У правительства Карелии грандиозные планы по освещению трасс

В Череповце участились травмы людей, катающихся на горках

Сезон катков в Череповце стартовал


В ночь на 1 января на Марад`сей состоится празднование Нового года

Учреждения культуры НАО подготовили программу на праздничные дни

В январские праздничные дни повторится трансляция концерта «Добрые песни о главном»

Спортсмены Кольского района пробежали «Забег обещаний»

Освещение вдоль лыжной трассы появилось в Североморске

Стимулирующие надбавки пожарным в Коми попали под секвестр

В Архангельске запущена ледовая переправа на Кегостров
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета