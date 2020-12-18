На Гритинской горке в Череповце оборудовали линии светодиодного освещения

Раньше на Гритинской горе кататься в темное время суток было небезопасно. Сейчас трассу освещают 27 светодиодных ламп, которые будут работать до последнего катающегося. Об этом рассказал мэр Череповца В. Германов.



Сейчас на Гритинской горе 2 подъемника. Эти склоны обустроены для любителей экстрима и для ватрушечников. Для тюбинга выделено 3 трассы: 2 маленьких и основной спуски. Есть здесь и учебный склон для сноубордистов-новичков, который находится в стороне парковки.

Теперь кататься с горки можно заниматься не только в светлое время.



Линию светодиодного освещения провели компании «Эпицентр» и «Техносвет групп». Работа светодиодов не зависит от режима работы наружного освещения в городе.



Прокат инвентаря на Гритинской горке в будние работает до 21:00, поэтому после этого свет, скорее всего, будут отключать.



В 2021 г. в Череповце впервые открыта бесплатная секция по сноубордингу. Уроки проводят для детей в спортшколе №4. Их также учат кататься на лыжах. К занятиям могут присоединиться дети с ограниченными возможностями. Тренировки для них проходит в рамках проекта «Лыжи мечты».