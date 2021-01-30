В Усть-Цильму отправят десант во главе с И. Булатовым

В Усть-Цилемском районе находится глава Коми В. Уйба. Здесь он провел встречу с главами сел района, а по видеосвязи в ней присоединились члены правительства республики.



На повестке было много вопросов, в том числе о транспортной доступности сел, содержании дорог, здравоохранении, обращении с ТБО, пожарной безопасности, поддержки сел и бизнеса на арктических территориях, ремонте образовательных организаций, услугах связи, интернета, капремонте многоквартирных домов, организации речных перевозок, выписки леса для населения.



Уйба и его заместители, главы профильных министерств дали соответствующие ответы, пояснения.



10-12 февраля в район приедет правительственный десант с первым зампредседателя правительства И. Булатовым. Минэкономразвития Коми во главе с Э. Ахмеевой проведет бучение субъектов МСБ Усть-Цилемского района. Запланированы встречи с депутатами, главами сел, на которых обсудят вопросы экономического и соцразвития района, утилизации ТБО. В состав десанта войдет зампредседателя правительства Коми И. Бахтина.