Аэропорту в Петрозаводске понадобились миллионы литров питьевой воды

В Карелии уже не первый раз объявляют странные тендеры. В сентябре 2020 г. состоялся беспрецедентный аукционе бюджетная организация "Аэропорт "Петрозаводск", финансируемая из казны Карелии. Она заказала 5 млн л питьевой воды и готова была за нее заплатить 4 млн руб.



Согласно контракту, воду нужно было поставить в аэропорт еще до конца 2020 г., в течение 3-х месяцев. Объем суточной поставки воды учреждению должен был составить 50 тыс. л. Это огромный объем, и даже представить себе, для чего он понадобился, сложно.



Тендером заинтересовались всего 2 частных предпринимателя – А. Маркова и В. Шабунин, а выиграла конкурс Маркова из г. Петрозаводск, предложившая найти воду за 2,2 млн руб. Но в руководство аэропорта пересчитало суточную потребность воды, и решило, что 5 млн л не нужны, отказавшись от контракта, а в прокуратуре почитали это нормальным, несмотря на то, что были потрачены государственные деньги. Операция изначально вызывала много вопросов, а сейчас их стало еще больше, но ответов никто не дает.