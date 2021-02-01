120 волонтеров помогают пенсионерам в 9 районах Карелии

120 участников «Онежского десанта» оказывают помощь пожилым людям, соцучреждениям по хозяйству, организуют проведение досуга на свежем воздухе.



30-31 января волонтеры работали в Олонецком и Сегежском районах, хотя их деятельность распространяется на 9 районов Карелии.



В д. Коткозеро бойцы студотрядов приводят в порядок склад Дома культуры, игры со школьниками. Студенты также помогают пожилым людям в доставке продуктов и заготовке дров. Остальные команды оказывают разного рода помощь жителям Надвоиц, Сегежи, д. Каменный бор.



8-14 февраля 2 студотряда «Медведица» и «Метелица» отправятся в Сямженский и Вологодский районы для оказания помощи жителям и организации развлекательных мероприятий в рамках акции «Морозный десант».



Студенты помогут колоть дрова, убирать снег, ремонтировать дома, проведут мастер-классы, развлекательные мероприятия.

Организаторами акции выступает отделение «Российских студенческих отрядов», а выезды проходят благодаря поддержке правительства Вологодской области, райадминистраций, руководства школ.