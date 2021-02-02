Работников администрации Каргопольского района и Каргополя обвинили в халатности

По материалам проверки прокурора в Каргополе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей лицами из органов местного самоуправления.



Должностные лица администрации МО «Каргопольский муниципальный район» и «Каргопольское» в период 2013-2017 гг. вследствие халатного отношения к свои обязанностям купили 10 сиротам жилые в многоквартирных домах, которые позже были признаны аварийными. В результате в плохих условиях живут дети-сироты и дети без попечения родителей, которых государство обязано было обеспечить полноценным жильем.



Также они обязаны были нести бремя содержания имущества в интересах собственников квартир, но с 2013 г. по 2020 г. контроль за качеством квартир детей-сирот не был обеспечен, а это привело к ухудшению состояния жилья.



Все материалы проверки по факту отправлены в следственный орган, где возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 1 Уголовного Кодекса России «халатность». Теперь этим вопросом будут заниматься Няндомский МрСО СУ СК РФ Архангельской области и НАО. Идет следствие.