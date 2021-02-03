Власти Архангельска ищут лучшего подрядчика для уборки тротуаров

Архангельская область >> Общество >> 03.02.2021

В Архангельске отстранили от работ по уборке тротуаров подрядчика, который ранее выиграл тендер на оказание этих услуг.
Жители Ломоносовского округа жаловались на качество уборки тротуаров с января, территорий общего пользования. Администрация предъявляла претензии и оштрафовала подрядчика, но за месяц качество уборки не улучшилось. С февраля убирает территории другая компания.

Контракт с ИП Сергеева расторгнут по соглашению сторон за недобросовестное отношение к выполнению обязанностей по контракту, а с уборкой вообще не справился. Как можно было участвовать в тендере, если и близко не можешь выполнить взятые на себя обязательства? В ближайшие 2 месяца уборкой займется «АвтоОптСнаб», который ранее показал себя довольно хорошо на уборке территорий. Позже появится долговременный контракт, который будет заключен по итогам тендера, как это положено по закону. Деревянные тротуары ежедневно будут убирать, с чем были проблемы у бывшего подрядчика. От горожан ждут отзывов о работе новой компании.





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