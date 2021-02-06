В Череповце проходит фестиваль ледяных скульптур

Вологодская область >> Общество >> 06.02.2021

На площади Молодежи стартовал фестиваль «Космос близкий и далекий», посвященный 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.
Фестиваль ледяных скульптур в этом году собрал 17 команд из Минска, Ельска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Тарноги, Москвы, Каргополя.

Заммэра Череповца Н. Стрижова рассказала, что команды работают ежедневно с 10:00 до 18:00. 7 февраля они должны представить жюри свое ледяные работы. В 11:00 начнет работу оценочная комиссия. В 12:00 стартует конкурс «Быстрая пила», а в 14:30 подведут итоги и назовут победителей.

За лучшие работы будут полагаются призами – 80, 50, 30 тыс. руб. В категории «Быстрая пила» участники получат 10-20 тыс. руб. Также учрежден приз зрительских симпатий на основании голосов зрителей.

Изначально планировалось участие 18 команд, но участники одной их них заболели. Из Череповца и области в конкурсе принимают участие 5 команд. Некоторые приезжали ранее, но есть и новые участники, к примеру, из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга.





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