В Череповце проходит фестиваль ледяных скульптур

На площади Молодежи стартовал фестиваль «Космос близкий и далекий», посвященный 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Фестиваль ледяных скульптур в этом году собрал 17 команд из Минска, Ельска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Тарноги, Москвы, Каргополя.



Заммэра Череповца Н. Стрижова рассказала, что команды работают ежедневно с 10:00 до 18:00. 7 февраля они должны представить жюри свое ледяные работы. В 11:00 начнет работу оценочная комиссия. В 12:00 стартует конкурс «Быстрая пила», а в 14:30 подведут итоги и назовут победителей.



За лучшие работы будут полагаются призами – 80, 50, 30 тыс. руб. В категории «Быстрая пила» участники получат 10-20 тыс. руб. Также учрежден приз зрительских симпатий на основании голосов зрителей.



Изначально планировалось участие 18 команд, но участники одной их них заболели. Из Череповца и области в конкурсе принимают участие 5 команд. Некоторые приезжали ранее, но есть и новые участники, к примеру, из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга.