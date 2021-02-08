Будут сносить? Проблемы новостроя в Северодвинске, на который было выделено 90 млн. рублей

На грани сноса находится новострой в Северодвинске. Как оказалось, причиной этому стала ненадежность фундамента. На проект было потрачено уже более 216 млн. рублей, но при этом дольщики безуспешно ждут своих квартир с 2018 года.



Окончание геотехнического мониторинга обещают на 2021 год. Он позволит точно понимать, насколько здание просело и опасен ли возможный крен. Если по результатам мониторинга будет принято решение о нецелесообразности достройки многоквартирного дома, то его снесут.



Строительством жилого комплекса занималась ООО «ЖК Парк» с 2016 года. Планировалось, что дом будет состоять из 39 квартир. Но в 2019 году компания начала процедуру банкротства. Согласно данным судебного дела, всего у ЖК Парк насчитывается 45 дольщиков. С ними были подписаны договора на сумму 116 млн. рублей. Дополнительно финансировалось строительство и из Фонда защиты прав граждан. Он выделил на достройку жилой недвижимости 90 млн. рублей.



После остановки строительных работ здание не законсервировали. В результате этого оно получило существенные повреждения. Особенно пострадал фундамент, которые может начать разрушаться при возведении верхнего пятого этажа. Отследить уровень осадки стен здания помогают установленные на них маячки. На основе полученных данных планируется разработать проект усиления несущих конструкций.



Если проблему с фундаментом инженеры смогут решить, то вполне реально привлечь к проекту новых инвесторов. Их могли бы заинтересовать отдельные коммерческие площади под офис или магазин. Здесь бы получился и неплохой игорный клуб, но на данный момент открытие таких заведений в регионе под запретом на законодательном уровне. Хотя любителей азартных игр это не останавливает, ведь всегда можно выбрать подходящее онлайн-казино из экспертного рейтинга ТопКазиноЭксперт. В него попадают только лицензированные заведения, которые прошли проверку на честность выплат выигрышей и имеют положительные отзывы от реальных игроков.