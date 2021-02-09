В Архангельской области создадут Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic»
На площадке Арктического университета планируется реализовать проект по созданию IT-центра в рамках программы «Цифровая экономика РФ», Стратегии развития Арктической зоны, обеспечения нацбезопасности до 2035 г.
Цель центра – создание межрегиональной IT-экосистемы для формирования цифровых компетенций, подготовки специалистов, реализации планов по цифровой экономике.
Создание экосистемы - важнейший элемент, обеспечивающий эффективное решение задач, стоящих перед регионом, в том числе в научной, управленческой, образовательной и экономической сферах.
Место размещения центра - помещения админзданий 10-й армии ПВО на Северной Двине.
В IT-парке создадут проектный офис, сеть спецлабораторий, центр инфобезопасности.
«Digital Arctic» будет заниматься продвижением разработок в телемедицине, интеллектуальном анализе данных, использовании искусственного интеллекта в разных отраслях, в том числе в промышленности. Также здесь будут готовить кадры.
Образование IT-парка «Digital Arctic» входит в программу развития САФУ, рассчитанную до 2035 г.
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