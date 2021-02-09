В Архангельской области создадут Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic»

Архангельская область >> Общество >> 09.02.2021

На площадке Арктического университета планируется реализовать проект по созданию IT-центра в рамках программы «Цифровая экономика РФ», Стратегии развития Арктической зоны, обеспечения нацбезопасности до 2035 г.

Цель центра – создание межрегиональной IT-экосистемы для формирования цифровых компетенций, подготовки специалистов, реализации планов по цифровой экономике.

Создание экосистемы - важнейший элемент, обеспечивающий эффективное решение задач, стоящих перед регионом, в том числе в научной, управленческой, образовательной и экономической сферах.

Место размещения центра - помещения админзданий 10-й армии ПВО на Северной Двине.

В IT-парке создадут проектный офис, сеть спецлабораторий, центр инфобезопасности.

«Digital Arctic» будет заниматься продвижением разработок в телемедицине, интеллектуальном анализе данных, использовании искусственного интеллекта в разных отраслях, в том числе в промышленности. Также здесь будут готовить кадры.
Образование IT-парка «Digital Arctic» входит в программу развития САФУ, рассчитанную до 2035 г.





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