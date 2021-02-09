В ЦУР рассказали, что беспокоило поморов в начале февраля

Архангельская область >> Общество >> 09.02.2021

Предложения и жалобы, опубликованные жителями Архангельской области в соцсетях, отображаются в системе «Инцидент-Менеджмент». Представители ЦУР анализируют эти сообщения, после чего направляют информацию профильным органам власти, муниципальным образованиям для формирования ответа.

В первую неделю месяца больше сообщений поступило из Северодвинска и Архангельска, и 50% из них связаны с коммунальными проблемами. 387 поступило о состоянии дорог, тротуаров, которые плохо убраны от снега. Далее идут жалобы на перебои водоснабжения, что связано с низкими температурами (266).

Жителей волнуют открытые колодцы и качество наружного освещения. 80 обращений связано с графиком общественного транспорта, 75 - с вакцинацией от ковида и нехваткой врачей.

ЦУР также анализирует скорость получения ответов. В Архангельске работа построена более оперативно. В Северодвинске также ответы поступают в установленные сроки. В региональные органы власти больше вопросов поступает по работе Минздрава, который успевает обрабатывать, готовить ответы, рекомендует номера телефонов, сайты для подачи заявки на вакцинацию.





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