Заключен контракт на благоустройство набережной озера Центральное в Гаджиеве

К работе приступила архангельская компания «Строительно-монтажное предприятие». Она признана победителем тендера, который провел комитет конкурентной политике Мурманской области для нужд капстроительства Александровска. Контракт заключен на 77,3 млн руб.



Помимо инженерно-геологических изысканий, проектно-сметной документации подрядчик должен очистить дно водоёма от донных отложений, мусора, ила, благоустроить набережную. На набережной будет площадка отдыха с навесом у воды, места для сидения, а в самом озере будет работать фонтан. Подлежат реконструкции спуски к воде, будет построен деревянный амфитеатр, который зимой можно использовать как скамейку для переобувания коньков.



На главной площади города обновят покрытие, установят новую сцену, обустроят безопасную зону катания с горок, проведут систему освещения пешеходных дорожек, детской площадки.



Напомним, что благоустройство набережной проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Закончить работы, сдать объект планируется в сентябре.

