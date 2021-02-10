Мурманская епархия возрождает общество трезвости

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан стал инициаторами создания общества трезвости под эгидой Мурманской епархии. Со своей идеей к архиерею обратились настоятель Благовещенского храма Колы иерей А. Шилов и глава правления мурманской организации «Содействие» А. Апанасенко.



Именно эта организация с Мурманской епархией проводит реабилитацию алко-и наркозависимых, оказывает помощь людям в трудной ситуации, социальной, трудовой интеграцией людей без места жительства.



Иерей А. Шилов является духовником центра «Пробуждение», а под его руководством работает единственное в регионе православное общество трезвости при храме Благовещения. Собрания проходят по четвергам. На них ходят люди, прошедшие реабилитационный курс в центре «Пробуждение».



Этому обществу предлагают придать статус епархиального. Цель работы - противодействие пьянству, помощь бросающим пить, пропаганда трезвости, как образа жизни.



Первое собрание общества трезвости состоится 11 февраля в 19:30 в храме Варлаама Керетского. Обет трезвости в этот день дадут 7 человек, в том числе 2 женщины.