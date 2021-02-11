Буй Казино – официальная компания

Относительно недавно к нам в редакцию поступила целая черед писем относительно того, насколько Казино Буй является проверенным сервисом и действительно ли можно ему доверять. Что же, ситуация действительно неоднозначная, ведь с одной стороны платформы обладает целой кучей положительных отзывов и в то же время на этом фоне все равно находится несколько человек, которые говорят о постоянных задержках выплате, либо же вообще блокировке аккаунта после многочисленных побед и невозможности вывести свои средства.

Здесь же мы решили лично разобраться во всей ситуации и попробовать в качестве совершенно обычного пользователя пройти через все обозначенные сервисом этапы. О результатах расскажем далее!

Игровой ассортимент

После завершения всех подготовительных этапов мы начали изучать игровые автоматы и пытались подобрать тот вариант, где предугадать ход мыслей системы будет проще всего. Как оказалось, на сайте имеется более 1500 различных режимов, где каждый представляет собой уникальное творение и к каждому из них нужен будет свой отдельный подход.

Из имеющегося выбора у нас были:

Рулетки. Одна из самых простых категорий, ведь думать над каждым своим ходом здесь практически не приходится, только система может наверняка сказать, победили вы или проиграли. Карточные игры. Данный вариант является для нас самым подходящим и одновременно это было не так. В большинстве своем здесь приходится играть не с системой, а с более чем реальными людьми. Если вы на протяжении долгого времени играете в карточные игры, то и предугадать шаги противника не составит труда. Слоты. Еще один из нужных нам вариантов, где по заявлениям администрации все решает исключительно удача и ничего более. Ставки на виртуальный спорт. Еще один неплохой вариант, который также нам не подошел по причине того, что выигрыш в данной категории – это сугубо анализ команд и хода прошлых игр.

В итоге для проведения глубокого теста были выбраны первый и третий вариант. На протяжении практически целой недели мы проверяли, какая стратегия может подойти хотя бы для одного режима из этих категорий, высчитывали точные формулы, но в конечно итоге пришли к следующему выводу – в этом нет смысла.