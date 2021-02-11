Буй Казино – официальная компания
Относительно недавно к нам в редакцию поступила целая черед писем относительно того, насколько Казино Буй является проверенным сервисом и действительно ли можно ему доверять. Что же, ситуация действительно неоднозначная, ведь с одной стороны платформы обладает целой кучей положительных отзывов и в то же время на этом фоне все равно находится несколько человек, которые говорят о постоянных задержках выплате, либо же вообще блокировке аккаунта после многочисленных побед и невозможности вывести свои средства.
Здесь же мы решили лично разобраться во всей ситуации и попробовать в качестве совершенно обычного пользователя пройти через все обозначенные сервисом этапы. О результатах расскажем далее!
Игровой ассортимент
После завершения всех подготовительных этапов мы начали изучать игровые автоматы и пытались подобрать тот вариант, где предугадать ход мыслей системы будет проще всего. Как оказалось, на сайте имеется более 1500 различных режимов, где каждый представляет собой уникальное творение и к каждому из них нужен будет свой отдельный подход.
Из имеющегося выбора у нас были:
- Рулетки. Одна из самых простых категорий, ведь думать над каждым своим ходом здесь практически не приходится, только система может наверняка сказать, победили вы или проиграли.
- Карточные игры. Данный вариант является для нас самым подходящим и одновременно это было не так. В большинстве своем здесь приходится играть не с системой, а с более чем реальными людьми. Если вы на протяжении долгого времени играете в карточные игры, то и предугадать шаги противника не составит труда.
- Слоты. Еще один из нужных нам вариантов, где по заявлениям администрации все решает исключительно удача и ничего более.
- Ставки на виртуальный спорт. Еще один неплохой вариант, который также нам не подошел по причине того, что выигрыш в данной категории – это сугубо анализ команд и хода прошлых игр.
В итоге для проведения глубокого теста были выбраны первый и третий вариант. На протяжении практически целой недели мы проверяли, какая стратегия может подойти хотя бы для одного режима из этих категорий, высчитывали точные формулы, но в конечно итоге пришли к следующему выводу – в этом нет смысла.
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