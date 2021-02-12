На дорогах Череповца установят еще 43 детектора транспорта

Вологодская область >> Общество >> 12.02.2021

Детекторы транспорта появятся во всех районах города. Датчики помогут отследить интенсивность движения транспорта, загруженность улиц. Они фиксируют конкретные автомобили, проезжающие по конкретным улицам.

Аналитика необходима для прогнозирования потоков транспорта. Глава Центра информационных ресурсов А. Лужинский рассказал, что детекторы начнут работу весной, а сейчас их не подключает в сеть, так как есть возможность собирать данные с помощью мобильной связи. Необходимо собирать и изображения, поэтому чтобы не переплачивать за мобильную связь, подключение идет по локальной сети. Планируется построить 20 км оптических линий связи.

Продолжится модернизацию светофоров для дистанционного управления. В 2020 г. 15 контроллеров купили, а в этом планируется купить еще 5 на главные магистрали. В планах разработка ПО, которое сможет собирать аналитику, просчитывать удобные фазы светофоров. Часть ПО будет разработана своими силами, часть модулей закупят.

В 2021 г. по федеральной программе "Интеллектуальная транспортная система" Череповцу выделено 80 млн руб.





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