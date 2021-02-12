3,5 млрд руб. направят на поддержку семей при рождении детей на Вологодчине в 2021 г.
Из запланированных мер поддержки - региональный маткапитал, компенсация на оплату услуг ЖКХ и бесплатное ЭКО.
Семьи с детьми нуждаются в максимально комфортных условий. В Вологодской области на эти цели направят 3,48 млрд руб. Деньги пойдут на ежемесячные и разовые выплаты.
В Вологодской области продолжится реализация проекта "Земельный сертификат". Многодетные семьи взамен бесплатного предоставления земельного участка получают компенсацию - 223,4 тыс. руб. Эти деньги можно направить на покупку квартиры, участка или оплату ипотеки. На эту программу в 2021 г. предусмотрено 400 млн руб.
Напомним, что информацию обо всех существующих мерах поддержки при рождении ребенка можно узнать в отделениях Центра соцвыплат по месту жительства и на официальном сайте Департамента соцзащиты населения Вологодской области.
Мероприятия, направленные на поддержку многодетных семей, реализуются в рамках нацпроекта «Демография». Они призваны поддерживать институт семьи, стимулировать рост рождаемости и мн. др.
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