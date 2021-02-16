Дефицит кадров испытывают организации Мурманской области
В регионе не хватает кадровых ресурсов, а особый дефицит наблюдается в строительстве, образовании, здравоохранении.
Не хватает квалифицированных специалистов, о чем завил министр труда и соцразвития региона С. Мякишев. О кадровом недостатке Мякишев рассказал на открытии VI областного чемпионата WorldSkills Russia нацпроекта «Демография». Он считает, что проблема связана с отсутствием среди незанятого населения необходимых специалистов, профессиональных знаний, уровня образования, а опыт требованиям работодателей не соответствуют. Люди профессий есть, но одни не имеют должного опыта, к примеру, лица, только окончившие вузы, вторые учились давно, курсы повышения квалификации не проходили, поэтому их знания устарели.
Нужны люди на обрабатывающих заводах, в медицине, строительстве, образовании, спорте и культуре. Благодаря развитию туризма потребность в кадрах есть и отельно-ресторанном бизнесе.
Большая текучка кадров наблюдается в розничной торговле, организации транспортировки и хранения товаров.
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