В Зашекснинском районе Череповца предложили создать Соловьиную рощу

В Череповце обсуждают создание сквера в Зашекснинском районе. Его проект разрабатывает группа "ШАГИ", а идеи представляет череповчанам.



Сквер разместят у Ледового дворца, аквапарка, церкви Сергия Радонежского. Это место предлагают назвать рощей, максимально сохранить зленные насаждения. Это роща должна подходить для потребностей всех, в том числе для владельцев собак, спортсменов, детей. Пока у рощи названия нет, но предаются три варианта - "Черемушки", им. Липухина, "Радужный" или Соловьиная роща, поскольку там поют соловьи.



Здесь будет много пешеходных дорожек, цветников, центральная клумба, освещение, скамейки, урны, туалеты, велодорожки, гамакаи, шахматные площадки, зона для барбекю и кафе.



Поскольку там много птиц, люди вешают кормушки, и эту тему собираются развивать, сделав кормушки элементами благоустройства. Есть зона, которая подтапливается, поэтому нужно сделать дренаж, пруд или несколько прудов небольших, с мостками. Дорожки будут деревянные, грунтовые и вымощенные плиткой.

