Жители карельской столицы жалуются на работу общественного транспорта

Республика Карелия >> Общество >> 23.02.2021

Петрозаводчане возмущены работой общественного транспорта. Им приходится ждать автобусов по полчаса и более. В частности вызывает вопросы график работы автобуса № 19. Люди постоянно опаздывают на работу, потому что ждать автобуса приходиться очень долго, поэтому сесть в него можно только на конечной, а на ул. Энтузиастов автобус приезжает полными.

Иногда приходится ждать автобуса 50 минут, он приходит, а зайти в него невозможно – он забит. Сейчас на улице мороз, и любой простой на улице может обернуться обморожениями или простудой.

Куда смотрит департамент транспорта, неизвестно. Почему не ведется работа в сторону увеличения количества транспорта в часы пик? Сейчас приходиться добираться до работы на такси, а это не всем по карману, и ненормально для города.

Жалобы в горадминистрацию поступают регулярно, но власти пока не удостоили ответом не одно из них. Люди в шоке от того, что их никто не хочет слушать и готовы на радикальные меры, вплоть до митингов. Власти города являются главными виновниками транспортного коллапса.





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