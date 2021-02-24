Ю. Бездудный оценил качество зимника и ход строительных работ на дороге Нарьян-Мар – Усинск
Глава НАО совершил поездку на объекты. С ним были глава Собрания депутатов округа А. Лутовинов, глава Депстроя НАО П. Масюков, директор «Централизованного стройзаказчика» А. Рудаков.
Они осмотрели зимник Нарьян-Мар — Усинск и пришли к выводу, что он безопасен для проезда. Они проехали по нему до 154-го км от Нарьян-Мара.
Губернатор также проверил дорожно-ремонтные пункты, где водители могут делать остановки. Здесь есть медицинский пункт, столовая, жилые помещения с кроватями.
Также был проверена работа оперативных служб. На ДРП можно позвонить, вызвать спасателей, а специалисты поисково-спасательной службы готовы оказывать помощь всем.
Также делегация оценила строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск, которая строится по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
Далее делегация проехала по участку дороги, который сдан в эксплуатацию. После зимника можно было почувствовать разницу.
Работы идут с опережение графика, а подрядчик мобилизовал много дорожной техники. Одних самосвалов на стройке 100 единиц.
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