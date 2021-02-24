Ю. Бездудный оценил качество зимника и ход строительных работ на дороге Нарьян-Мар – Усинск

Глава НАО совершил поездку на объекты. С ним были глава Собрания депутатов округа А. Лутовинов, глава Депстроя НАО П. Масюков, директор «Централизованного стройзаказчика» А. Рудаков.



Они осмотрели зимник Нарьян-Мар — Усинск и пришли к выводу, что он безопасен для проезда. Они проехали по нему до 154-го км от Нарьян-Мара.



Губернатор также проверил дорожно-ремонтные пункты, где водители могут делать остановки. Здесь есть медицинский пункт, столовая, жилые помещения с кроватями.



Также был проверена работа оперативных служб. На ДРП можно позвонить, вызвать спасателей, а специалисты поисково-спасательной службы готовы оказывать помощь всем.



Также делегация оценила строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск, которая строится по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».



Далее делегация проехала по участку дороги, который сдан в эксплуатацию. После зимника можно было почувствовать разницу.



Работы идут с опережение графика, а подрядчик мобилизовал много дорожной техники. Одних самосвалов на стройке 100 единиц.

