Ю. Бездудный оценил качество зимника и ход строительных работ на дороге Нарьян-Мар – Усинск

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 24.02.2021

Глава НАО совершил поездку на объекты. С ним были глава Собрания депутатов округа А. Лутовинов, глава Депстроя НАО П. Масюков, директор «Централизованного стройзаказчика» А. Рудаков.

Они осмотрели зимник Нарьян-Мар — Усинск и пришли к выводу, что он безопасен для проезда. Они проехали по нему до 154-го км от Нарьян-Мара.

Губернатор также проверил дорожно-ремонтные пункты, где водители могут делать остановки. Здесь есть медицинский пункт, столовая, жилые помещения с кроватями.

Также был проверена работа оперативных служб. На ДРП можно позвонить, вызвать спасателей, а специалисты поисково-спасательной службы готовы оказывать помощь всем.

Также делегация оценила строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск, которая строится по федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Далее делегация проехала по участку дороги, который сдан в эксплуатацию. После зимника можно было почувствовать разницу.

Работы идут с опережение графика, а подрядчик мобилизовал много дорожной техники. Одних самосвалов на стройке 100 единиц.





Рекомендуем по теме:

Новый зимник открыт в НАО

Строительный контроль участка дороги Нарьян-Мар – Усинск будет выполнять компания из Петербурга

Зимник Нарьян-Мар – Усинск открыли для всех видов транспорта

В НАО идет строительство мостового перехода через реку Лая

В Нарьян-Маре налаживают работу зимников

Зимник Нарьян-Мар – Усинск откроют в ближайшее время


Самолеты на Костомукшу могут составить конкуренцию поездам

В Минздраве Архангельской области признали, что в Няндоме ковидных больных лечили с нарушениями

Власти Карелии рассмотрят вопрос с нехваткой электроэнергии для предприятий Костомукши

Отзывы о брокерской компании - Alfa Forex

«Экоинтегратор» продолжает пикировку с АМПК по поводу раздельного сбора отходов

Агентство развития Мончегорска намерено привлечь около 100 млн руб. инвестиций за год

Ставки на кибер футбол
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета