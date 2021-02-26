В Архангельске представили проект памятного знака, символизирующего дружбу народов

Областной Совет национальностей предложил установить памятный знак на площади Дружбы народов.



Совет национальной Архангельской области предложил архитектурную концепцию новой площади Дружбы народов в Архангельске. Трансляцию презентации провели в Ресурсном центре национальных отношений.



Этот вариант концепции выбран по итогам конкурса. Она должна была включать малые архитектурные формы, зеленые насаждения. Проект Д. Никитиной стал лучшим, по мнению жюри.



В центре круга, на который выходят 6 улиц, установят круглый постамент, чьи наклонные стенки украсят орнаменты, символизирующие многонациональную Россию, дружбу с государствами ближнего зарубежья. На постаменте будет полая сфера, а на одном полушарий - очертания России.



Подсвечивать шар будут 12 ламп, удерживаемых человеческими руками. Руки вокруг светильников воплощают идею дружбы.

Вокруг постамента будет цветник, от которого протянутся 6 лучей. С их помощью памятный знак будет виден с дальних расстояний. От деревьев по периметру площади избавляться не планируют, лишь проредят 50 вязов для более эстетического вида.