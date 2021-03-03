В лагерях под Череповцом сохранят двухнедельные смены

Вологодская область >> Общество >> 03.03.2021

В 2021 г., как и в прошлом, продолжительность смен в загородных лагерях снова будет 14 дней, а путевка обойдется, в среднем, в 31 тыс. руб. У каждого лагеря свои расценки.

Речь идет о 50% наполняемости лагерей. Сутки в лагере обойдутся в 1223 руб., в лагере санаторно-курортной направленности – 1440 руб.
6 смен организует "Жемчужина Мологи", а первая начнется уже 29 мая. 325 детей смогут отдохнуть в лагере за смену, а за сезон – 1950 человек.

В "Искре" планируют открыться 28 мая. Здесь за смену отдохнут 192 человека, за сезон – 1152 детей.

Лагерь "Адонис" за смену сможет принять 120 человек. Откроется лагерь 1 июня.

1 июня откроется лагерь в "Торово" "Северсталь". В нем будет 3 смены, а за смену здесь смогут отдохнуть 225 человек, всего за 3 смены - 675 детей.
В Череповце пришкольные лагеря откроются в 19 школах, в "Кванториуме", Доме знаний, Дворце детского и юношеского творчества, 2-х спортивных школах. Цена двухразового питания - 175 руб. в день. Пришкольные лагеря будут работать только 1-30 июня.





Рекомендуем по теме:

В детские лагеря Карелии допустят только после отрицательных тестов на коронавирус

Ненецкая молодежь присоединилась к движению судотрядов

32 тыс. детей отдохнут в лагерях Вологодчины

109 детей из Ненецкого округа улетели в Кабардинку

В Коми начались первые смены в детских лагерях

15,8 млн руб. выделили в НАО на содержание детских пришкольных лагерей


В Коми сосредоточатся на создании заводов по переработке сельхозпродукции

НОЦ «Российская Арктика» призван стать драйвером развития для межрегионального сотрудничества

На первой сессии Архангельского облсобрания принято 10 законов

Выгодные и прибыльные ставки на платформе 1хбет

Что мешает выигрывать покеристам?

На торги выставлены пять нефтеносных участков в Коми

ООПТ планируют создать в Териберке
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета