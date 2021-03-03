В лагерях под Череповцом сохранят двухнедельные смены

В 2021 г., как и в прошлом, продолжительность смен в загородных лагерях снова будет 14 дней, а путевка обойдется, в среднем, в 31 тыс. руб. У каждого лагеря свои расценки.



Речь идет о 50% наполняемости лагерей. Сутки в лагере обойдутся в 1223 руб., в лагере санаторно-курортной направленности – 1440 руб.

6 смен организует "Жемчужина Мологи", а первая начнется уже 29 мая. 325 детей смогут отдохнуть в лагере за смену, а за сезон – 1950 человек.



В "Искре" планируют открыться 28 мая. Здесь за смену отдохнут 192 человека, за сезон – 1152 детей.



Лагерь "Адонис" за смену сможет принять 120 человек. Откроется лагерь 1 июня.



1 июня откроется лагерь в "Торово" "Северсталь". В нем будет 3 смены, а за смену здесь смогут отдохнуть 225 человек, всего за 3 смены - 675 детей.

В Череповце пришкольные лагеря откроются в 19 школах, в "Кванториуме", Доме знаний, Дворце детского и юношеского творчества, 2-х спортивных школах. Цена двухразового питания - 175 руб. в день. Пришкольные лагеря будут работать только 1-30 июня.