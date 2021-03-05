Парфенчиков объявил, когда начнется раздача "арктических гектаров" в Карелии
Летом 2021 г. в Карелии стартует программа "Арктический гектар", по которой населению республики будут бесплатно выделять земельные участки.
Глава Карелии А. Парфенчиков сообщил, что на землю будут иметь право физлица, индивидуальные предприниматели. Они могут получить 1 га земли максимум и бесплатно им пользоваться 5 лет. После этого землю можно взять в собственность или аренду.
На участках можно строить частные дома, организовывать подсобное хозяйство, открыть бизнес.
Минимущества Карелии уже занимается составлением перечня территорий, на которых можно получить землю.
Проект запускается с целью освоения арктических территорий, привлечения населения, активизации фермерства, бизнеса. Людям дадут время встать на ноги, и только потом принимать решение, что с землей делать дальше.
Напомним, что ранее подобный проект был реализован на Дальнем Востоке. Он показал неплохие результаты, поспособствовал притоку населения из других регионов, позволил освоить пустующие территории. В Карелии на проект возлагают такие же надежды.
Рекомендуем по теме:
НОЦ «Российская Арктика» призван стать драйвером развития для межрегионального сотрудничества
В Коми сосредоточатся на создании заводов по переработке сельхозпродукции
На первой сессии Архангельского облсобрания принято 10 законов
Выгодные и прибыльные ставки на платформе 1хбет
Что мешает выигрывать покеристам?
На торги выставлены пять нефтеносных участков в Коми
Как не перегореть игроку в покер?