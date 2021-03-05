Парфенчиков объявил, когда начнется раздача "арктических гектаров" в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 05.03.2021

Летом 2021 г. в Карелии стартует программа "Арктический гектар", по которой населению республики будут бесплатно выделять земельные участки.

Глава Карелии А. Парфенчиков сообщил, что на землю будут иметь право физлица, индивидуальные предприниматели. Они могут получить 1 га земли максимум и бесплатно им пользоваться 5 лет. После этого землю можно взять в собственность или аренду.

На участках можно строить частные дома, организовывать подсобное хозяйство, открыть бизнес.

Минимущества Карелии уже занимается составлением перечня территорий, на которых можно получить землю.

Проект запускается с целью освоения арктических территорий, привлечения населения, активизации фермерства, бизнеса. Людям дадут время встать на ноги, и только потом принимать решение, что с землей делать дальше.

Напомним, что ранее подобный проект был реализован на Дальнем Востоке. Он показал неплохие результаты, поспособствовал притоку населения из других регионов, позволил освоить пустующие территории. В Карелии на проект возлагают такие же надежды.





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