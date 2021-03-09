Мэр Вологды С. Воропанов испек для вологжанок «кружевные» блины

Вологодская область >> Общество >> 09.03.2021

Глава города поздравил волгожан с началом масленичной недели, женщин с 8 марта и предложил рецепт вкуснейших «кружевных» блинов.
Они готовятся из одного яйца, ложки сахара, 1/3 ч. л. соли, стакана кефира, 150 г муки. Также в тесто вливают стакан кипятка с 1 ч. л. соды, а потом добавляется 1 ч. л. растительного масла. Получаются тонкие блинчики в дырочку.

Воропанов считает, что мужчины заглядывают на кухню слишком редко. Сейчас у них есть прекрасный повод и женщин порадовать и отметить первые дни маслиничной недели. Сам мэр блины не пек лет 10, а рецепт подсмотрел в сети. Градоначальник считает, что рецепт женского счастья состоит из массы ингредиентов, а любой мужчина сделать это в состоянии.

У мужчин, которые никогда в жизни не пекли блины, есть такая возможность. Впереди масленичная неделя и лишний повод показать свои способности на кухне.

С 8 марта женщин поздравил Губернатор Вологодской области О. Кувшинников. Он пожелал им здоровья, семейного благополучия, исполнения желаний, любви.





Рекомендуем по теме:

А. Ершов поздравил победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

24 февраля в Мурманске стартует Масленица

В Вологде провели опрос с целью выяснить, что хотят получить мужчины в подарок на 23 февраля

Японский молочный хлеб «Хоккайдо»: рецепт

Пряничная выставка в музее ИЗО Архангельска радует расписными пряниками и печеньем

Роспотребнадзор Коми разработал памятку для участников Масленицы


НОЦ «Российская Арктика» призван стать драйвером развития для межрегионального сотрудничества

В Коми сосредоточатся на создании заводов по переработке сельхозпродукции

На первой сессии Архангельского облсобрания принято 10 законов

Выгодные и прибыльные ставки на платформе 1хбет

Что мешает выигрывать покеристам?

Как не перегореть игроку в покер?

На торги выставлены пять нефтеносных участков в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета