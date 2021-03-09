Мэр Вологды С. Воропанов испек для вологжанок «кружевные» блины

Глава города поздравил волгожан с началом масленичной недели, женщин с 8 марта и предложил рецепт вкуснейших «кружевных» блинов.

Они готовятся из одного яйца, ложки сахара, 1/3 ч. л. соли, стакана кефира, 150 г муки. Также в тесто вливают стакан кипятка с 1 ч. л. соды, а потом добавляется 1 ч. л. растительного масла. Получаются тонкие блинчики в дырочку.



Воропанов считает, что мужчины заглядывают на кухню слишком редко. Сейчас у них есть прекрасный повод и женщин порадовать и отметить первые дни маслиничной недели. Сам мэр блины не пек лет 10, а рецепт подсмотрел в сети. Градоначальник считает, что рецепт женского счастья состоит из массы ингредиентов, а любой мужчина сделать это в состоянии.



У мужчин, которые никогда в жизни не пекли блины, есть такая возможность. Впереди масленичная неделя и лишний повод показать свои способности на кухне.



С 8 марта женщин поздравил Губернатор Вологодской области О. Кувшинников. Он пожелал им здоровья, семейного благополучия, исполнения желаний, любви.