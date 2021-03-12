А. Малахов с супругой проведут арт-масленицу в Апатитах

Мурманская область >> Общество >> 12.03.2021

Завтра в Апатитах известный телеведущий А. Малахов со своей супругой Н. Шкулевой проведут арт-масленицу на пл. Ленина. Запланирован перформанс: местные жители и художники совместными усилиями создадут необычный арт-объект.

В его основу легла идея открытости, поэтому чучело Масленицы будет ориентировано на 4 стороны света, но всегда обращено лицом к зрителям. Конструкция разработана сотрудницей Кировского ДК Е. Новиковой.

Для праздника художники пришлось переосмыслить традиционную масленичную фигуру, разработать уникальный эскиз, не похожий на все, что доводилось видеть ранее. Каждая сторона имеет уникальный характер, рассказывает историю жизни мира, придуманного художниками.
На площади установят деревянные щиты конструкции, а сам праздник стартует в 12:00. Завершатся гуляния сожжением нового арт-объекта в 15:45 на горе Айкуайвенчорр. Чучело уже жалко, учитывая, что к его созданию приложат руку десятки людей.

В Мурманске уже работает ярмарка «На Севере – Весна!», на которой гостей угощают бесплатными блинами в специальном блинном домике.





Рекомендуем по теме:

В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

В Череповце масленичные гулянья пройдут на четырех площадках

Провожать зиму вологжане будут 17 и 18 февраля

А. Чибис встретился с А. Малаховым

"Гиперборейская масленица" прошла в Петрозаводске

Памятник вологодскому маслу установят на Соборной горке в Вологде


НОЦ «Российская Арктика» призван стать драйвером развития для межрегионального сотрудничества

В Коми сосредоточатся на создании заводов по переработке сельхозпродукции

На первой сессии Архангельского облсобрания принято 10 законов

На торги выставлены пять нефтеносных участков в Коми

В Карелии увеличат производство лесозаготовительной техники

90 лет исполнилось А. Зильберу - первому в России анестезиологу-реаниматологу

3,5 млрд руб. направят на поддержку семей при рождении детей на Вологодчине в 2021 г.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета