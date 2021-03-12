А. Малахов с супругой проведут арт-масленицу в Апатитах

Завтра в Апатитах известный телеведущий А. Малахов со своей супругой Н. Шкулевой проведут арт-масленицу на пл. Ленина. Запланирован перформанс: местные жители и художники совместными усилиями создадут необычный арт-объект.



В его основу легла идея открытости, поэтому чучело Масленицы будет ориентировано на 4 стороны света, но всегда обращено лицом к зрителям. Конструкция разработана сотрудницей Кировского ДК Е. Новиковой.



Для праздника художники пришлось переосмыслить традиционную масленичную фигуру, разработать уникальный эскиз, не похожий на все, что доводилось видеть ранее. Каждая сторона имеет уникальный характер, рассказывает историю жизни мира, придуманного художниками.

На площади установят деревянные щиты конструкции, а сам праздник стартует в 12:00. Завершатся гуляния сожжением нового арт-объекта в 15:45 на горе Айкуайвенчорр. Чучело уже жалко, учитывая, что к его созданию приложат руку десятки людей.



В Мурманске уже работает ярмарка «На Севере – Весна!», на которой гостей угощают бесплатными блинами в специальном блинном домике.

