Популярные заведения в России, которые стоит посетить

21 век можно определенно назвать веком гастрономических изысков. С каждым годом становится все сложнее придумать что-то новое и все легче найти то, к чему лежит душа или желудок. Почти в каждом городе страны можно заказать любой формы торт у местных кондитеров, изучить виды рафов и маккиато, организовать доставку пиццы через Delivery Club или же выбрать ресторан для празднования дня рождения из сотен идеальных вариантов.

Часто бывает, что при наличии такого внушительного списка заведений и сервисов появляется довольно мучительный выбор: куда пойти, что заказать? В каком ресторане поужинать, если я в городе всего на 2 дня? Неважно, в какой части страны вы оказались — приятные и необычные места возможно найти везде. Ниже представлены лишь некоторые заведения городов России, которые попали на карту таких мест по той или иной особенной причине.

Макдональдс, Мурманск

Знаменитый ресторан быстрого питания давно пользуется популярностью среди жителей многих городов России с момента открытия первого Макдональдса на Тверской. Согласно статистике, по всей стране на данный момент открыты более 700 ресторанов, и их число с каждым годом растет, еще больше увеличивая популярность заведения. Если московский Макдональдс на Тверской знаменит своим первенством на российском рынке фастфуда, то ресторан в Мурманске знаменит в мировом масштабе своим местоположением. Макдональдс, расположенный на улице Ленинградская, 20/3 и гордится званием самого северного Макдональдса в мире. Место стало пристанищем для туристов, путешествующих по Северу страны, с момента его открытия в 2013 году. По стоимости и ассортименту данное заведение мало отличается от его центральных собратьев. Исключением является небольшая, окруженная туристами табличка на стене, гордо указывающая координаты заведения. Вполне возможно, что когда-нибудь в меню ресторана появятся блюда, более характерные для севера (например, оленина или морепродукты ), но и без этого в данный Макдональдс стоит заглянуть во время поездки на Север.

Брунелло, Сочи

Скачок от быстрого питания до роскоши и хрусталя может быть обусловлен желанием попробовать нечто неизведанное ранее. Россия богата на необычные авторские заведения, однако Брунелло — заведение, о котором слышали все любители изысков. Ресторан может похвастаться множеством хвалебных отзывов и наградами. Одной из самых знаковых является звание лучшего ресторана премиум-класса по мнению издания Time Out. Своими высокими оценками ресторан обязан его неизменному бренд-шефу Илье Захарову, который привез своей опыт и знания из столицы. Илья Захаров основал рестораны Брунелло и соседствующий с ним Баффет в сердце блистающего Казино Сочи в Красной Поляне. В окружении золота и роскоши, гости Брунелло могут насладиться широким спектром блюд. Все блюда приготовлены по высококлассному стандарту, начиная от редких мясных деликатесов и заканчивая всеми любимой пиццей из дровяной печи и роллами. Многие постоянные клиенты Брунелло возвращаются за новыми вкусовыми впечатлениями и эстетически уникальной подачей блюд, которую шеф контролирует лично.

Само Казино Сочи, хоть и обязано ресторанам большей частью своей популярности, привлекает посетителей множеством самых разных развлечений. Заведение знаменито своими событиями, такими как мероприятия PokerStars , музыкальные концерты и стендапы.

Панорама 360, Москва

Сложно найти тех, кто не любил бы трапезничать с хорошим видом. Вид добавляет уют и атмосферу романтическому вечеру или делает обед в перерыв более расслабленным. Звание самого высокого ресторана в Москве (и России) на данный момент принадлежит Панораме 360. Ресторан удобно расположился на 89 этаже башни «Федерация Восток», и все желающие поужинать могут насладиться потрясающими закатами в столице, видимыми с вершины небоскреба. Одноименная смотровая площадка открывает панорамный вид на Москву с высоты 327 метров. Кухней Панорамы 360 заведует знаменитый шеф-повар Дмитрий Лобанов, который часто презентует новинки и сезонные обновления меню. Ресторан подойдет как мясоедам, так и любителям рыбы, а также — сладкоежкам и вегетарианцам. А если вы любите позавтракать вне дома, то у ресторана найдется отличное утреннее меню для тех, кто захочет насладиться панорамой просыпающегося мегаполиса и вкусно поесть.

Soulmate Котокафе, Санкт-Петербург

Тихий и уютный котоуголок на набережной реки Фонтанки идеально подойдет тем, кто очень любит хвостатых или безумно скучает по своему пушистому комочку в поездке в северную столицу. Soulmate имеет говорящее название. С английского языка слово переводится как «родственная душа», что многое говорит об отношении к животным и политике заведения.

Основная цель кафе — помочь клиенту расслабиться и отвлечься от насущных проблем с помощью симпатичных постояльцев. С котами (а их около 20!) можно поиграть и сфотографироваться. В перерыве гостю предложат чай, кофе и несколько видов печенья в качестве перекуса, так как Soulmate работает по принципу анти-кафе. Если вы уже плотно пообедали и находитесь в поиске тишины, уюта и домашней атмосферы, то Soulmate — ваш дом в центре города.